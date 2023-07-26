Кувейтская KNPC в 2022-2023 финансовом году получила рекордную прибыль в размере $3,3 млрд

Чистая прибыль компании в минувшем финансовом году выросла на 198%, уточняет Кувейтское информационное агентство

ДУБАЙ, 26 июля. /ТАСС/. Кувейтская национальная нефтяная компания (Kuwait National Petroleum Company, KNPC) зафиксировала рекордную прибыль в 2022-2023 финансовом году, который завершился 31 марта. Об этом сообщила генеральный директор KNPC Вадха аль-Хатиб, заявление которой приводит Кувейтское информационное агентство.

По ее словам, чистая прибыль компании в минувшем финансовом году выросла на 198%, составив 1,016 млрд динаров ($3,31 млрд). Этот показатель является самым высоким за всю историю существования KNPC.

Рост прибыли, как отметила аль-Хатиб, обусловлен высокими мировыми ценами на энергоресурсы, а также увеличением производственных мощностей ведущих нефтеперерабатывающих комплексов страны - Мина Абдалла и Мина аль-Ахмади.

На прошлой неделе катарская государственная компания QatarEnergy, являющая одним из крупнейших в мире производителей сжиженного природного газа, сообщила об увеличении чистой прибыли на 58%. Согласно финансовому отчету компании, в прошлом году ее прибыль составила $42,46 млрд. Рекордную прибыль в 2022 году также зафиксировала саудовская нефтяная компания Saudi Aramco - $161,1 млрд против $110 млрд годом ранее.