В РЗС заявили, что остановка зерновой сделки не приведет к дефициту продовольствия в мире

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский отметил, что обычно голод в мире возникал либо из-за низкой покупательной способности, либо из-за отсутствия инфраструктуры и логистики

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Остановка зерновой сделки не приведет к дефициту продовольствия в мире, а также не несет за собой рисков голода. Об этом рассказал в интервью ТАСС президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Дефицит невозможен в принципе. Мир никогда не испытывал нехватки ресурсов относительно уровня потребления. Всегда только избытки. <…> Ставить вопрос так, что отсутствие украинских ресурсов создает риски голода, неадекватно. Никаких рисков голода не создает отсутствие какой-либо из стран-конкурентов. Остальные тут же подстраиваются и восполняют", - сказал Злочевский.

Он также уточнил, что все факты голодания или недоедания в мире были связаны не с нехваткой продовольственных ресурсов, а либо с низкой покупательной способностью, либо с отсутствием инфраструктуры и логистики. "Других причин возникновения голода или недоедания мир не знал никогда", - отметил глава союза.

По его словам, Россия может бесплатно поставлять зерно в беднейшие страны. "Вопрос, где Россия возьмет бесплатный ресурс. Либо придется потратить деньги и купить на внутреннем рынке, чтобы потом бесплатно отдать, либо взять из уже закупленного за деньги, скажем, из интервенционного фонда. 3 млн тонн зерна есть в интервенционном фонде, из него можно поставить", - полагает Злочевский.

Полная версия интервью будет опубликована в 07:00 мск.