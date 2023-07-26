"Известия": в России в 2024 году появится ГОСТ на школьную форму

Вещи будут разделены на повседневные и торжественные

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. ГОСТ на одежду для школьников появится в России в 2024 году, сообщила газета "Известия" со ссылкой на Роскачество.

По информации издания, во втором полугодии 2024 года эксперты Роскачества намерены представить финальную редакцию стандарта на форму. Производители, которые изъявят желание маркировать свои товары таким образом, будут обязаны следовать требованиям нового ГОСТа.

"Главная цель стандарта - не допустить использование материалов низкого качества при изготовлении такой одежды, чтобы потребители, приобретая такие изделия, могли не беспокоиться о свойствах материалов", - пояснили "Известиям" в Роскачестве. Стандарт будет определять ассортимент одежды, который входит в эту категорию, и предъявлять определенные требования к форме, а также материалам, из которых ее производят, и маркировке изделий.

В ГОСТе, по информации газеты, будет уточнено, что одежда учащихся, то есть школьная форма, - единообразный по стилю, конструктивным решениям и сочетанию цветов ассортимент одежды, она предназначена для ношения в общеобразовательных организациях. Вещи разделят на повседневные и торжественные для девочек и мальчиков. В комплекте формы для школьников значатся блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты.

Как следует из документа, форма должна носить светский характер, быть удобной, эстетичной. Кроме того, она должна соответствовать погодным условиям местности, где организован учебный процесс, пояснила газета. При этом на форме не может быть символики асоциальных неформальных молодежных объединений, и такой символики, которая пропагандирует противоправное поведение.

Среди требований, которые предъявляют к этой одежде, ГОСТ выделяет гигроскопичность - способность поглощать водяные пары, воздухопроницаемость и уровень токсичности материалов, этот показатель указывает на степень аллергенности изделия.

Как сообщили "Известиям" в Минпромторге, ведомство наблюдает за изменениями, которые вносятся в части разработки стандартов для школьной формы, а также принимает участие в обсуждениях по этому вопросу, где представляет позицию отраслевого сообщества.