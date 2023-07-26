В бюджет Приморья за счет субсидии и налогов поступили дополнительные 5,1 млрд рублей

Расходы увеличились на такую же сумму

ВЛАДИВОСТОК, 26 июля. /ТАСС/. Доходы и расходы бюджета Приморского края в 2023 году увеличены на 5,1 млрд рублей за счет роста налоговых поступлений и субсидии из федерального бюджета. Поправки в региональный бюджет депутаты приняли на очередном заседании Законодательного собрания Приморского края сразу в двух чтениях.

"Внесение изменений обусловлено дополнительным доходами и финансовой помощью, которая поступила из федерального бюджета. Всего предлагается на корректировку бюджета по доходам [увеличить] на 5,1 млрд рублей. Хочу обратить внимание, что 1,26 млрд из федерального бюджета мы получили на строительство школы в районе Патрокла в городе Владивостоке. Расходы бюджета мы предлагаем в соответствии с доходами распределить, и, конечно же, самое главное, что мы предлагаем сегодня рассмотреть, это индексация заработной платы", - представила законопроект председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Индексация зарплат работникам бюджетной сферы вместо запланированных в начале года 5,5% составит 10,9%. Среди прочих расходов, по ее словам, 1 млрд рублей дотаций предусмотрено на обеспечение сбалансированности бюджета. Министерству здравоохранения выделено 611,5 млн рублей на лекарственные препараты. Государственной ветеринарной инспекции - 547 млн рублей на возмещение собственникам животных и продуктов животноводства, изъятых при ликвидации очагов особо опасных болезней. Министерству по делам ГО и ЧС выделено 469,4 млн рублей на обеспечение деятельности новых пожарных депо. Правительству предусмотрено 400 млн рублей на пополнение резервного фонда правительства. Минтрансу Приморья запланирован 281,4 млн рублей на ремонт автодорог.

Депутаты приняли поправки в бюджет сразу в двух чтениях. Таким образом, после корректировки общие доходы бюджета Приморья в 2023 году составили 198,3 млрд рублей, расходы - 210,6 млрд рублей, дефицит сохранился на уровне 12,3 млрд рублей.

Как отметил на заседании депутат Леонид Васюкевич, рост налогов большей частью оказался обусловлен ростом дохода от налога на прибыль от стивидорных компаний, которые второй год увеличивают грузооборот через порты Приморского края.