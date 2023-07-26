Россияне в июне потратили на покупку новых авто рекордные за последний год 234 млрд руб.

Всего, по данным экспертов "Открытия Авто" и аналитического агентства "Автостат", в начале лета было реализовано 82,4 тыс. новых легковых автомобилей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Россияне в июне 2023 года потратили на покупку новых автомобилей рекордные за последний год 234 млрд руб. или в три раза больше, чем годом ранее, выяснили эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") и аналитического агентства "Автостат" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам исследования, в первый месяц лета россияне направили на покупку новых машин 233,6 млрд рублей - это на 15,2% больше, чем в мае (202,8 млрд рублей), и в 2,8 раза превышает результат июня 2022 года (82,9 млрд рублей). Всего же, по данным экспертов, в начале лета было реализовано 82,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 14,2% больше, чем в мае (72,2 тыс. штук), и в 2,5 раза больше, чем в июне 2022 года (32,7 тыс. штук). Более 15% всех денег в июне ушло на премиум-сегмент, где было реализовано 3,2 тыс. новых автомобилей (включая люксовые марки) на сумму 36,3 млрд рублей. Это составляет 15,5% от всех потраченных денег - чуть больше, чем годом ранее (15,2%).

В первый месяц лета было реализовано 40,7 тыс. новых китайских автомобилей на сумму 123,2 млрд рублей. Как итог, на долю "китайцев" пришлось 52,7% от общей суммы. При этом год назад (в июне 2022 года) они занимали около четверти в структуре финансовой емкости рынка (20 млрд рублей, или 24,2%).

По объему затраченных средств остальные участники рынка отстают от китайских брендов многократно. Если на покупку европейских машин в июне было потрачено денег почти в четыре раза меньше (33,2 млрд рублей), то у отечественных автомобилей этот показатель примерно в пять раз ниже (26,6 млрд рублей). Также в начале лета жители РФ потратили 22,9 млрд рублей на покупку "японцев", 20,9 млрд рублей - на "корейцев" и 6,8 млрд рублей - на "американцев".

По объемам продаж тоже первенствуют "китайцы", за которыми следуют российские марки (26 тыс. штук). Остальные участники рынка имеют намного меньшие показатели: корейские - 5,8 тыс. штук, японские - 5,1 тыс. штук, европейские - 3,8 тыс. штук, американские - 1 тыс. штук.

"В июне нынешнего года продажи новых легковых автомобилей в России достигли максимального уровня, начиная с марта 2022 года. Увеличение продаж на фоне продолжающегося роста цен на машины привело и к рекордному показателю финансовой емкости рынка за последние 1,5 года - почти 234 млрд рублей. Именно в июне на покупку автомобилей россияне потратили больше всего денег за месяц, начиная с января прошлого года", - отмечает руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая.