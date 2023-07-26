Длиннозерный рис подорожал в России на 20-30% за последние 1,5 года

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский отметил, что граждане РФ ежегодно потребляют 1 млн тонн риса, из них порядка 200 тыс. тонн - длиннозерный

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Длиннозерный рис, который не производится в России и поставляется из-за рубежа, подорожал на 20-30% за последние 1,5 года. Об этом рассказал в интервью ТАСС президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Он дорожал последние 1,5 года. За это время цены на него выросли примерно на 20-30%", - сказал он.

Глава союза отметил, что россияне ежегодно потребляют 1 млн тонн риса, из которых порядка 200 тыс. тонн - длиннозерный рис. По его словам, круглозерного риса в стране хватает как для внутреннего потребления, так и для экспорта. Его производство в 2023 году вырастет по сравнению с падением годом ранее из-за аварии на Федоровском гидроузле.

"В результате производство риса в прошлом сезоне снизилось с 1,2 млн тонн до примерно 900 тыс. тонн. В нынешнем сезоне все уже восстановлено. Кроме того, добавились посевные площади в других регионах. В конечном итоге мы произведем от 1 до 1,1 млн тонн риса", - рассказал Злочевский.

Полная версия интервью будет опубликована в 07:00 мск.