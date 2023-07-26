Китайская авиакомпания Chengdu Airlines начнет выполнять рейсы во Владивосток

Это первый иностранный авиаперевозчик в аэропорту столицы Приморья после пандемии коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 26 июля. /ТАСС/. Китайская авиакомпания Chengdu Airlines станет первым после пандемии коронавируса иностранным авиаперевозчиком, который начнет выполнять рейсы во Владивосток. Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Владивостока, на конец июля запланированы рейсы в столицу Приморья из Харбина.

"На 28 и 29 июля запланированы рейсы из Харбина во Владивосток и обратно авиакомпании Chengdu Airlines. Она станет первым иностранным авиаперевозчиком в аэропорту Владивостока после пандемии", - рассказали в пресс-службе.

Самолет будет летать два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Предполагается, что новый рейс позволит сократить время в пути из китайского города Чэнду до Владивостока до одного дня.

Как сообщает представительство МИД России во Владивостоке, на линию поставлен разработанный и произведенный в Китае среднемагистральный пассажирский лайнер ARJ21, способным перевозить от 70 до 150 пассажиров на расстояние до 3,7 тыс. км. В коммерческой эксплуатации самолет находится с 2016 года.