В РЗС сообщили, что хлебопеки в РФ используют муку низкого качества для удешевления хлеба

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский также добавил, что в стране снизилось производство пшеницы первого и второго класса, так как на нее отсутствует спрос

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российские хлебопеки вынуждены использовать в производстве муку более низкого качества для снижения цены готового хлеба. Об этом рассказал в интервью ТАСС президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Приходит тот же мукомол и говорит - дайте мне пшеницу четвертого класса, мне так экономически выгоднее. И он покупает ее, добавляет улучшители. А потом хлебопек думает - покупать ему муку высшего сорта или обойтись мукой первого сорта и добавить улучшители уже в муку. Ведь если он сделает хлеб из муки высшего сорта, он не сможет его продать, так как он будет дорогим - около 200 рублей за буханку. В итоге мы в основном едим некачественный хлеб", - сказал Злочевский.

Глава союза отметил, что в России существенно снизилось производство пшеницы первого и второго класса в связи с отсутствием рынков сбыта - "на внутреннем рынке она никому не нужна, а внешние рынки перекрыты".

"Хлебопеки зачастую спрашивают - почему мы так мало производим пшеницы третьего класса, высококачественной продовольственной пшеницы? У меня этот вопрос вызывает шок. Средний урожай пшеницы за последние годы - 80 с чем-то млн тонн, из них пшеницы третьего класса - 24 млн тонн. А внутренний рынок покупает 16 млн тонн, в отдельные годы - 13 млн тонн", - добавил он.

Полная версия интервью будет опубликована в 07:00 мск.