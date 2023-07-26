Стоимость обязательного страхования пассажиров такси составит до 5,5 тыс. рублей в год

Более точная оценка стоимости полиса может быть получена после проведения актуарных расчетов, уточнили в Минфине

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика для такси составит от 1 300 до 5 500 рублей в год, говорится в официальном ответе Министерства финансов России на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

"По предварительным оценкам Банка России, стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика для перевозчиков легковым такси, исходя из статистики по ОСАГО, составит от 1 300 до 5 500 рублей в год на одно такси. Более точная оценка стоимости полиса для перевозчиков легковым такси может быть получена после проведения актуарных расчетов", - говорится в документе за подписью замглавы Минфина Павла Кадочникова.

По словам Кутепова, комитет СФ по экономической политике предлагает пересмотреть сроки вступления в силу закона об обязательном страховании пассажиров легковых такси - не ранее 1 сентября 2025 года. Сенатор считает, что к вопросу второй обязательной страховки для такси нужно вернуться тогда, когда будет обеспечено "бесперебойное страхование ОСАГО". По его словам, у таксистов сейчас есть "серьезные трудности" при оформлении полиса ОСАГО. Страховые компании не справляются с этим видом обязательного страхования, отказывают водителям такси в его оформлении, утверждает Кутепов. Как отметили в Минфине, перенести срок вступления в силу этого закона не представляется возможным.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном страховании пассажиров легковых такси, документ позволит с 1 сентября 2024 года повысить в четыре раза размер страховых выплат таким пассажирам. Закон предусматривает, что юридическое или физическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, получившие разрешение на перевозку легковым такси, не смогут заниматься этой деятельностью, пока не застрахуют свою ответственность минимум на 2,025 млн рублей за причинение вреда жизни каждому пассажиру. За причинение вреда здоровью страховая сумма составит 2 млн рублей, за причинение вреда имуществу - 23 тыс. рублей.