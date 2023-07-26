РЗС прогнозирует снижение урожая зерновых на Украине в 2023 году

По словам президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, в условиях военных действий не все, даже подконтрольные Украине, территории способны поддержать технологический уровень и справиться с рисками

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Урожай зерновых культур на Украине в 2023 году будет ниже прошлогоднего из-за сокращения посевных площадей и неблагоприятных погодных условий. Об этом рассказал в интервью ТАСС президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"На Украине все хуже будет обстоять [с урожаем зерновых] в этом году, особенно потому, что часть регионов уже не относится к ним. А там же сеют зерно. Эти регионы присоединились к России, соответственно, это уже не украинский урожай. Во-вторых, им не так везет с погодой, как нам. И в условиях ведения военных действий не все, даже подконтрольные, территории способны поддержать технологический уровень и справиться с рисками", - сказал Злочевский.

Что касается России, то он напомнил, что в 2022 году российские аграрии собрали рекордный урожай зерна. Во многом это стало возможным благодаря хорошей погоде.

"В этом году с погодой тоже везет. И это даст нам второй или третий урожай в историческом разрезе. Аналитики прогнозируют 130-140 млн тонн без учета новых регионов. Это очень хороший урожай", - отметил Злочевский.

Полная версия интервью будет опубликована в 07:00 мск.