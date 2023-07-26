МТС внедрит в разработку сервисов и продуктов собственную нейросеть

Пока она может работать только с двумя языками программирования

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Сотовый оператор МТС внедрит в разработку своих сервисов и продуктов собственную нейросеть Software 2.0. Использование технологии позволит компании экономить до 4 млрд рублей ежегодно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"МТС доверит разработку сервисов и продуктов собственной нейросети Sofware 2.0", - рассказали в компании.

Как считают в МТС, использование технологии поможет экосистеме экономить до 4 млрд рублей ежегодно благодаря освобожденным ресурсам продуктовых команд, сокращению количества багов кода, повышения безопасности систем при использовании кодов из открытых площадок. Также это поможет ускорить вывод новых продуктов на рынок. "Использование специальным образом обученной нейросети гарантирует юридическую чистоту и безопасность систем при использовании кодов из предыдущих проектов или открытых площадок. Нейросеть также поможет программистам оперативно и без лишних вложений исправить legacy-код, который может быть написан не в целевом для компании стеке с использованием устаревших технологий", - добавили в пресс-службе.

"Технологию уже тестируют команды ключевых продуктов экосистемы МТС, в частности, кластер технологических платформ", - заключили в МТС.

Software 2.0 является отдельным направлением технологий разработки МТС, в которое входят плагин для среды разработки, сервер и сама нейросеть на основе генеративного искусственного интеллекта. Она использует разные сценарии: по запросу разработчика выдает функцию или программный код, анализирует написанный код, предлагает варианты его продолжения. На текущий момент Software 2.0 уже работает с двумя языками программирования - Python и Java. До конца года МТС планирует обучить нейросеть языкам программирования GoLang и JavaScript с различными фреймворками, TypeScript и другие.