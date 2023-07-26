Бурятия получила более 7,7 млрд рублей дальневосточной субсидии за 4 года

За счет этих средств в регионе реализовали 125 мероприятий

ТАСС, 26 июля. Республика Бурятия получила за 4 года более 7,7 млрд рублей дальневосточной субсидии из федерального бюджета. Об этом сообщили ТАСС в правительстве региона.

"За счет средств единой дальневосточной субсидии в Бурятии реализовано 125 мероприятий. На них республика получила из федерального бюджета за 4 года, начиная с 2019 года, более 7,7 млрд рублей", - рассказали в правительстве. Там уточнили, что софинансирование мероприятий из республиканского бюджета составило 750 млн рублей.

Деньги направлены на строительство и ремонт учреждений здравоохранения, школ, детских садов, спортивных объектов, домов культуры, на обновление обеспечивающей инфраструктуры в населенных пунктах, дорог, на приобретение общественного транспорта, благоустройство общественных территорий и дворов. В городе Улан-Удэ благодаря единой дальневосточной субсидии создан Центр ядерной медицины, на территории физкультурно-спортивного центра строится Ледовый дворец, отремонтированы трамвайные пути, закуплены 15 новых трамваев российского производства, несколько десятков автобусов.

Президент России Владимир Путин 3 ноября 2018 года подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. С 2019 года в регионе реализуется программа "Единая субсидия". Средства предоставляются по линии Минвостокразвития России для модернизации и строительства социальной инфраструктуры.