Хабаровский "Дальэнергомаш" возобновил поставки оборудования в Грузию

Этому предшествовал 30-летний перерыв

ХАБАРОВСК, 26 июля. /ТАСС/. Хабаровский машиностроительный завод "Дальэнергомаш" возобновил поставки оборудования в Грузию после 30-летнего перерыва. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Впервые за последние 30 лет на завод поступил заказ из Грузии. Нагнетатель нитрозных газов будет отправлен на химический комбинат, выпускающий минеральные удобрения. Также в этом году компания уже осуществила отгрузку в Казахстан и Индию для металлургических предприятий", - говорится в сообщении.

По итогам прошлого года, как сообщил менеджер отдела продаж по экспорту Александр Микушов, завод нарастил поставки продукции за рубеж более чем вдвое, в основном, за счет крупных поставок нагнетателей нитрозного газа для нужд химического комбината в Узбекистан, а также запасных частей нагнетателей коксового газа в Казахстан. Сейчас "Дальэнергомаш" поставляет оборудование в десяток стран, включая Белоруссию, Болгарию, Индию, Иран.

Отмечается, что за счет поддержки российского и регионального экспортных центров "Дальэнергомаш" постоянно участвует в российских и зарубежных выставках. Директор Центра поддержки экспорта Михаил Сергиенко рассказал, что предприятие каждую свою поездку завершает подписанием одного или нескольких контрактов. Это говорит о высокой конкурентоспособности продукции завода за рубежом.

Предприятие специализируется на производстве компрессорного, нагнетательного и энергетического оборудования. Продукция завода востребована предприятиями металлургического комплекса и химической промышленности. Металлурги закупают нагнетатели коксового и сернистого газов, химические предприятия заказывают крупные нагнетатели и газотурбинные комплексы. Продвигать продукцию на экспорт заводу помогает федеральный и региональный экспортные центры в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".