В Сахалинской области 6 проектов по благоустройству получат 650 млн рублей

Они победили во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июля. /ТАСС/. В Сахалинской области 6 инициатив по благоустройству получат 650 млн рублей из федерального бюджета за победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"650 млн рублей выделят из федерального бюджета на реализацию сахалинских и курильских проектов благоустройства. Сразу шесть островных инициатив одержали победу во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды для регионов Дальнего Востока", - рассказали в пресс-службе.

Всего в 2023 году от Дальневосточного федерального округа победили 50 проектов из 32 населенных пунктов.

Всероссийский конкурс включен в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".