В Российском зерновом союзе заявили, что урожай зерна в Крыму в 2024 году может снизиться

Как сообщил президент организации Аркадий Злочевский, на показателях скажется разрушение Каховской ГЭС

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Разрушение Каховской ГЭС незначительно повлияет на урожай зерна 2023 года, однако может привести к снижению показателей в Крыму в следующем году. Об этом рассказал в интервью ТАСС президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

"Затопило в основном подконтрольные России территории. Но это некритично сказывается на общих объемах производства. Гораздо более критично то, что в результате разрушения оттуда не будет поступать вода в Крым. Это скажется на показателях", - пояснил он.

Глава союза напомнил, что Крым исторически производил до 1,8-2 млн тонн зерна. "А когда вся эта история с водой началась в Крыму, общий объем производства упал до 1,2 млн тонн, вот примерная цена вопроса. Такие убытки ожидаются в следующем году. В этом они все-таки получили какой-то уровень влаги, там был накоплен запас", - отметил Злочевский.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, были смыты сельхозполя вдоль Днепра. Минсельхоз РФ сообщал, что не планирует пересматривать прогноз урожая зерна в новом сельхозсезоне в связи с разрушением Каховской ГЭС. Зерновые культуры, в том числе пшеница под урожай 2023 года, посеяны на неорошаемых землях, отмечали в министерстве.