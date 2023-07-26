В России почти 80% опрошенных бизнесменов столкнулись с проблемой поиска инвестиций

Согласно исследованию бизнес-клуба "Атланты" и платформы для поиска инвестиций Get-Investor.ru, в последние два года предприниматели отметили сложности как при поиске российских, так и иностранных инвесторов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Почти 80% опрошенных предпринимателей РФ сообщили о проблеме с нахождением инвестиций в проекты в последние два года. При этом проблема есть как при поиске российских, так и иностранных инвесторов, следует из июльского исследования бизнес-клуба "Атланты" и платформы для поиска инвестиций Get-Investor.ru, с результатами которого ознакомился ТАСС.

Проблему отмечают 77% из около 1,2 тыс. опрошенных бизнесменов от 18 до 60 лет - находить деньги для проектов за последний год-два стало сложнее. "Из них 41% столкнулся с проблемами при поиске российских инвесторов, а 36% - зарубежных", - уточняется в исследовании.

Труднее всего привлекать средства в сфере красоты и в медиа - их выделили всего по 4% опрошенных. "А в лидерах по инвестициям - IT-бизнес (78%) и медицина (57%)", - отмечается в исследовании.

Основатель клуба "Атланты" Михаил Воронин связал это с осторожностью инвесторов в последний год. По его словам, инвесторы выбирают либо быстроразвивающиеся ниши, связанные с технологиями, либо консервативные сферы вроде медицины.