Президент Коморских Островов прибыл в Санкт-Петербург на саммит Россия - Африка

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее провел телефонный разговор с Азали Ассумани, в ходе которого стороны подтвердили нацеленность на развитие конструктивного и партнерского диалога в политической, экономической и гуманитарной сферах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Делегация Союза Коморских Островов во главе с президентом страны, председателем Африканского союза Азали Ассумани прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка. Борт высокопоставленных представителей этой африканской страны приземлился в аэропорту Пулково, передает корреспондент ТАСС.

Коморские Острова входят в группу стран Африки, представляющую мирную миссию по урегулированию на Украине. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин 28 июля в Санкт-Петербурге проведет встречу с африканскими лидерами по теме Украины. В рабочем обеде примут участие главы государств и официальных делегаций ЮАР, Союза Коморских Островов, Конго, Египта, Сенегала, Уганды и Замбии. Вместе с президентом Коморских Островов в Санкт-Петербург прибыла его жена.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также провел телефонный разговор с Ассумани. В ходе беседы стороны подтвердили нацеленность на развитие конструктивного и партнерского диалога в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоятся экономический и гуманитарный форумы. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.