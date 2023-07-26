Nissan и Renault договорились о равном распределении долей в компаниях

В рамках договоренности Renault снизит долю в Nissan с 43,4% до 15%

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Японский автоконцерн Nissan окончательно договорился с французской автомобилестроительной компанией Renault о перераспределении долей в двух компаниях для достижения паритета в этом вопросе. Об этом объявила японская корпорация.

В рамках достигнутой договоренности Renault снизит долю в Nissan с 43,4% до 15%. Доля японского концерна в Renault останется на тех же 15%.

Японская компания также намеревается инвестировать до €600 млн в компанию Ampere - дочернее предприятие Renault , специализирующееся на электромобилях и программном обеспечении.

До настоящего времени компания Renault обладала 43,4% акций своего японского партнера. Однако Nissan располагал лишь 15% акций французской корпорации и не имел права влиять на ее решения. Японская сторона многократно заявляла о несправедливости такого положения дел, что и стало причиной начала длительных переговоров о пересмотре условий двустороннего альянса. Теперь права участников альянса будут равными.