В Российском зерновом союзе исключили влияние цен на зерно на стоимость хлеба

Они занимают небольшую долю в себестоимости конечной продукции, отметил президент организации Аркадий Злочевский

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Цены на зерно не влияют на стоимость хлеба, они занимают небольшую долю в себестоимости конечной продукции - от 12% до 23%. Об этом рассказал в интервью ТАСС президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Есть миф, что цены на зерно влияют на стоимость хлеба. Но они занимают очень малую долю в себестоимости конечной продукции - от 12% до 23% в историческом разрезе. Если пересчитать на сегодняшнюю цену, то 15-16%. Все остальное никакого отношения к зерну не имеет. Сколько стоит сегодня энергия, арендные ставки? Это очень большие расходы хлебопеков. Арендные ставки в себестоимости занимают порядка 17%. Заработные платы тоже очень существенную роль играют", - пояснил Злочевский.

По его словам, на стоимость хлеба влияет в том числе удорожание расходных материалов и вторичного сырья. "Для приготовления хлеба используются масло, сахар, соль, а цены на них тоже не стоят на месте", - отметил он.

Глава зернового союза также указал на то, что в настоящее время хлеб дорожает. Так, за 2022 год рост составил порядка 10%.