ВТБ повысил ставки по всем рублевым вкладам в среднем на 0,5% п.п.

Максимальная доходность по этим продуктам теперь составляет 10% годовых, сообщили в банке

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Банк ВТБ повысил ставки по всей линейке вкладов в рублях - в среднем увеличение составило 0,5 п.п. Максимальная доходность по этим продуктам теперь составляет 10% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"С 26 июля ВТБ увеличивает доходность по всей линейке вкладов в рублях для розничных клиентов. В среднем повышение составит 0,5 п.п., размещение средств для вкладчиков ВТБ доступно с максимальной доходностью до 10% годовых в зависимости от срока сбережений и типа вклада", - указано в сообщении.

По словам начальника управления "Сбережения" ВТБ Натальи Тучковой, повышение ключевой ставки Банка России будет способствовать дальнейшему роста доходности на розничном рынке сберегательных продуктов. "Если сейчас средняя ставка в топ-10 банках находится на уровне 7,67%, то в ближайший месяц она, скорее всего, увеличится на 0,6-0,7% пункта и приблизится к 8,5%. При этом основной интерес клиентов будет смещаться в сторону более долгосрочных инструментов, по которым банки предлагают наиболее интересные ставки", - отметила она.

По оценке Тучковой, ставки по валютным депозитам по-прежнему будут держаться на минимальном уровне, поэтому банк прогнозирует дальнейшую дедолларизацию накоплений населения. Тенденция будет усиливаться по мере роста ставок по рублевым сберегательным инструментам, а также продуктам в дружественной валюте - прежде всего, юанях, добавила начальник управления.

Ранее ВТБ давал оценку роста рынка привлеченных средств на счетах и депозитах физических лиц российских банков в 2023 году. По прогнозам банка, он вырастет на 7,8% и составит около 39,5 трлн рублей. Сам ВТБ традиционно планирует расти быстрее рынка.

Совет директоров Банка России на заседании 21 июля после длительной паузы повысил ключевую ставку с 7,5% до уровня 8,5% годовых. Регулятор отмечал, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.