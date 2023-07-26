26 июля, 06:11

Мишустин назвал частные инвестиции основой развития туризма

По словам премьер-министра, государство также будет помогать создавать инфраструктуру, давать субсидии на важные направления

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Государство занимается сферой туризма, но все же ключевым фактором развития отрасли остаются частные инвестиции, уверен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Частные инвестиции - это основа развития для туризма. Конечно, государство будет помогать создавать инфраструктуру, давать субсидии на важные направления. Но без частных инвестиций, без того, чтобы люди поверили и пришли в этот бизнес, будет сложно", - сказал глава кабмина, слушая презентацию проектов внутреннего туризма на курорте "Манжерок" в Республике Алтай. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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