Экс-посол Турции исключил поддержку НАТО идеи сопровождения судов с украинским зерном

По словам Хусейна Дириоза, "зерновая сделка была осуществлена под руководством ООН, и ООН должна и впредь находиться в центре подобных шагов по деэскалации"

АНКАРА, 26 июля. /ТАСС/. Страны НАТО не поддержат идею сопровождения судов с украинским зерном в Черном море военными кораблями альянса после выхода РФ из зерновой сделки. Об этом сообщил бывший посол Турции в РФ Хусейн Дириоз.

"Президент США Джо Байден недавно заявил, что не хочет принимать в альянс страну, находящуюся в конфликте с Россией, и превращать ситуацию в конфликт НАТО - Россия. Поэтому я не думаю, что у этой идеи будет много сторонников. Помимо членства в НАТО, Турция как страна, реализующая режим доступа в Черное море в рамках Конвенции Монтрё, должна и впредь действовать осторожно в этом отношении. Конвенция Монтрё должна неукоснительно выполняться", - цитирует Дириоза газета Milliyet.

По словам дипломата, "зерновая сделка была осуществлена под руководством ООН, и ООН должна и впредь находиться в центре подобных шагов по деэскалации". "Мандат НАТО заключается в охране и защите стран альянса. Я не думаю, что существует ситуация, которая укладывается в эти рамки", - пояснил Дириоз.

25 июля бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис выразил мнение, что конвои военных кораблей НАТО могут сопровождать суда с украинским зерном в Черном море после выхода РФ из зерновой сделки. Он также полагал, что авиация НАТО могла бы патрулировать маршруты и отслеживать местонахождение кораблей Черноморского флота ВМФ России. Он предложил разместить эскадрильи истребителей альянса на севере Турции, в Румынии и Болгарии, а также задействовать воздушные и подводные беспилотные аппараты.

Между тем турецкие официальные лица заявляют, что Анкара ответственно исполняет Конвенцию Монтрё и не допускает проход военных кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор.