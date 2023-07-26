Центробанк Азербайджана не стал менять учетную ставку

Она осталась уровне в 9% годовых

БАКУ, 26 июля. /ТАСС/. Центральный банк Азербайджана принял решение сохранить учетную ставку на уровне в 9% годовых, сообщила сегодня пресс-служба регулятора.

"Решением правления Центробанка Азербайджана учетная ставка сохраняется на уровне 9%", - говорится в сообщении. Нижний и верхний пороги процентного коридора ЦБ также оставил на прежнем уровне - 7,5% и 10% соответственно.

В ЦБ уточнили, что от пересмотра учетной ставки отказались после анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на инфляционные процессы, а также обновленных макроэкономических показателей. "В июне была зафиксирована дефляция на уровне 0,9% относительно предыдущего месяца. Годовая инфляция в июне составила 10,6%, что на пять процентных пунктов ниже пикового значения последних лет. Годовая продовольственная инфляция также снизилась до 11,5%", - добавили в пресс-службе регулятора.