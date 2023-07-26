Мишустин призвал развивать в России "туризм со смыслом"

Премьер-министр отметил, что страна обладает лучшей природой в мире

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Россия обладает лучшей природой в мире, но, чтобы сильнее увлечь туристов, нужно помогать им открывать дополнительные смыслы в поездках по стране, уверен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Слушая презентацию проектов внутреннего туризма на курорте "Манжерок" в Республике Алтай, он обратил внимание на слова одного из выступающих.

"Вы сказали сейчас очень важную фразу: "Мы хотим сделать посещение наших мест - экологического городка - таким, чтобы это было со смыслом". Туризм со смыслом, мне кажется, это очень важно для людей, которые ищут, куда поехать", - считает глава кабмина.

"Потому что природа у нас, наверное, самая лучшая в мире. В России можно найти абсолютно любой ландшафт, любые места. А вот смысл - это, конечно, за инвесторами и за теми, кто занимается развитием в том числе экологического туризма", - подчеркнул он.

По мнению Мишустина, чем больше будет в таких проектах "туристического смысла", тем конкурентоспособнее они будут. "И тем больше людей приедут к вам с детьми, с друзьями. Это будут и студенты, и школьники. Можно огромное количество программ сделать. Плюс еще заниматься немножко наукой", - отметил Мишустин.