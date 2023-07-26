Мишустин потребовал следить за туристическими услугами в регионах и не допускать ЧП

Премьер-министр таким образом прокомментировал ДТП на Алтае, которое произошло 25 июля

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Власти всех уровней в РФ должны внимательно следить за тем, как оказываются туристические услуги в регионах, и не допускать чрезвычайных происшествий. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма, комментируя ЧП на Алтае.

25 июля в Чемальском районе Республики Алтай грузовик, в котором находились 15 туристов и водитель, направляясь по неблагоустроенной дороге к Каракольским озерам, попал в ДТП. Пострадали 12 человек, в том числе девять несовершеннолетних. 26-летний мужчина умер на месте происшествия, двоих детей и женщину доставили в республиканскую больницу Горно-Алтайска.

"Мы делаем мораторий, говорим часто, что избыточно какое-то давление, но бывают вещи, с которыми надо считаться всем. И, конечно, то, что касается жизни, безопасности людей должно быть под особым контролем. Еще раз: федеральные и региональные власти должны обратить самое серьезное внимание на то, как оказываются туристические услуги в субъектах. И здесь хорошо бы вместе с бизнесом поискать решения, чтобы минимизировать повторение подобных случаев. Будем разбираться с каждой конкретной ситуацией. Это касается, конечно, не только республики, но и всех российских регионов", - сказал Мишустин, отметив, что, по предварительным данным, попавшее в ДТП транспортное средство было неисправным, никаких лицензий на перевозку людей у организаторов экскурсии не было.

Председатель правительства выразил соболезнования семьям погибших туристов и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В среду Мишустин находится с рабочей поездкой в Республике Алтай, где проводит совещание о развитии туризма. Перед совещанием ему представили несколько проектов по развитию внутреннего туризма в разных регионах РФ.