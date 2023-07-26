Кабмин за два года направил более 100 млрд рублей на нацпроект по развитию туризма

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство вместе с регионами поэтапно решает задачи комплексного развития туризма

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Власти России поэтапно решают задачу комплексного развития туризма, за последние два года на эти цели направлено более 100 млрд рублей по профильному нацпроекту, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы должны комплексно подходить к развитию всей туристической отрасли. Чтобы вывести качество сервиса в сфере на принципиально новый уровень с учетом потенциального спроса, который четко существует у наших людей. Также необходимо, что очень важно, повысить транспортную доступность, модернизировать гостиничную базу", - сказал глава кабмина на совещании по развитию туризма.

По его словам, "правительство вместе с регионами поэтапно решает такие задачи", прежде всего в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". "В целом на его реализацию за последние два года направили свыше 100 млрд рублей. И, конечно, предусмотрели средства и на текущий год", - сказал Мишустин.