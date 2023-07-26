Программу льготных кредитов могут распространить на создание отелей 3-4 звезд

Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в рамках этой меры реализуется 87 проектов на 25 тыс. номеров

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Программа, позволяющая бизнесу получить кредиты по льготным ставкам, может быть распространена на строительство отелей 3-4 звезд. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма.

"Мы, конечно, будем поддерживать отечественный бизнес в создании конкурентоспособных продуктов и услуг для наших граждан. В первую очередь - через специальные условия кредитования, например, на строительство гостиниц", - указал он.

Как отметил Мишустин, в рамках этой меры реализуется 87 проектов на 25 тыс. номеров. "По инициативе главы государства прорабатываем возможность расширить такую программу с акцентом на отели именно 3-4 звезды", - сообщил премьер.

Кроме того, продолжил он, власти готовят решения для помощи предпринимателям с возведением круглогодичных парков развлечений, аквапарков, развитием инфраструктуры горнолыжных курортов. "Это позволит запустить крупные инвестиционные проекты, а еще, что очень-очень важно, позволит создать мощные центры притяжения. И путешественникам такие "якорные" курорты крайне нужны", - указал Мишустин.

"Хорошим подспорьем для участников отрасли станет отмена налога на добавленную стоимость при продажах путевок по России. Приняли такое решение. Правительство подготовило поправки в законодательство. На прошлой неделе они были приняты Государственной думой. От этого налога уже освобождены гостиницы, кемпинги, базы отдыха. Компании могут возместить уплаченные средства и использовать их для создания новых турпродуктов для граждан, улучшения сервиса", - описал возможности премьер.