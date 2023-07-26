Глава Ronesans считает, что Турция преодолела худшую часть экономического кризиса

Эрман Ылыджак заявил, что республика "пережила очень трудные времена" на фоне гиперинфляции, землетрясения в феврале, а также проведения президентских и парламентских выборов

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Турция уже преодолела гиперинфляцию, худшая часть экономического кризиса позади. Такое мнение высказал глава турецкого строительного холдинга Ronesans Эрман Ылыджак в интервью газете Financial Times.

По его словам, Турция "пережила очень трудные времена" на фоне гиперинфляции, землетрясения в феврале, а также проведения президентских и парламентских выборов. Бизнесмен подчеркнул, что в экономическом отношении страна "только набирает обороты" и начнет "снова производить больше". В этом контексте он отметил важность недавнего потепления отношений между Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией, а также выразил надежду на развитие сотрудничества с западными компаниями.

Ылыджак также заявил, что "очень оптимистично" смотрит на реформы, проводимые министром финансов Мехметом Шимшеком, который вновь занял этот пост в начале июня. По оценкам газеты, эти высказывания свидетельствуют об уверенности деловых кругов Турции в том, что использование инструментов нетрадиционной экономической политики в республике продолжится.

Инфляция стала одной из главных проблем турецкой экономики в последние годы. Ее причиной стали "кризисные явления в мировой экономике и ожидания серьезной рецессии". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган долгое время был принципиально настроен против повышения учетной ставки, хотя, по мнению экономистов, этот шаг мог бы несколько сдержать инфляцию.

Тем не менее в конце июня ЦБ увеличил размер ключевой ставки с 8,5% до 15%, что привело к значительному падению стоимости турецкой лиры. В начале июля за доллар давали 26 лир, что стало очередным историческим антирекордом обменного курса турецкой нацвалюты. На этом фоне большая часть бизнеса в стране почти еженедельно индексирует в сторону повышения отпускные цены на свою продукцию и услуги. Снижается только стоимость сезонных овощей и фруктов, которые производители торопятся продать, чтобы получить прибыль. По итогам июня инфляция в Турции замедлилась до 38,21%, что стало самым низким показателем за 1,5 года.

Холдинг Ronesans представляет собой одну из крупнейших строительных компаний Турции. На его счету находятся множество крупных государственных проектов, включая президентский дворец Эрдогана на 1 000 комнат, а также строительство высокоскоростной железной дороги на юге страны. Глава холдинга регулярно входит в 10-ку самых богатых людей Турции по оценке журнала Forbes и считается приближенным к Эрдогану.