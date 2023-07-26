Бангладеш впервые использовала рупии во взаиморасчетах с Индией

Страна приобрела партию из 30 автомобилей стоимостью $124,3 тыс.

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июля. /ТАСС/. Бангладеш впервые применила рупии во взаиморасчетах в торговле с Индией. По сообщению газеты Daily Star, в индийских рупиях была оплачена доставленная в бангладешский порт Бенаполе из Индии партия из 30 автомобилей стоимостью 10,2 млн рупий ($124,3 тыс.).

Автомобили были приобретены в рамках договоренности двух соседних государств начать двустороннюю торговлю в индийских рупиях, чтобы снизить использование доллара США. Для этого бангладешские банки Sonali Bank и Eastern Bank открыли специальные счета в рупиях в индийских банках SBI и ICICI Bank.

11 июля Бангладеш и Индия запустили механизм расчетов при трансграничной торговле в рупиях. Годовой объем торговли двух стран составляет около $20 млрд.

Индия ведет переговоры о двусторонней торговле в национальных валютах с рядом государств, включая Россию. Как ранее сообщил ТАСС генеральный директор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай, российские банки открыли 10-11 счетов в индийской валюте в банках Индии для торговых расчетов в рупиях. По данным Министерства торговли и промышленности Индии, южноазиатская республика может перевести 16,38% своего общего объема торговли в рупии с Россией и соседними странами, за исключением Пакистана.