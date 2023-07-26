Reuters узнало о планах Broadcast Music Inc продать бизнес

По данным агентства, компания обратилась за консультацией к представителям инвестиционного банка Goldman Sachs на фоне растущего "интереса со стороны потенциальных покупателей, среди которых в том числе и частные инвестиционные компании"

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Руководство американской компании Broadcast Music Inc (BMI), занимающейся защитой прав на музыку и представляющей интересы таких популярных исполнителей, как Леди Гага, Тейлор Свифт и Рианна, снова рассматривает возможность продажи бизнеса частным инвесторам. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, BMI обратилась за консультацией к представителям инвестиционного банка Goldman Sachs на фоне растущего "интереса со стороны потенциальных покупателей, среди которых в том числе и частные инвестиционные компании". В 2022 году американская фирма уже рассматривала возможность продажи, однако так и не смогла достичь соглашения с кем-либо из возможных покупателей. Основным препятствием для сделки тогда оказалась низкая доходность организации, так как фирма "работала на некоммерческой основе", в связи с чем большая часть выручки от использования прав интеллектуальной собственности поступала исполнителям и издателям. В этих условиях потенциальные покупатели не посчитали обоснованной заявленную представителями BMI стоимость компании (более $2 млрд).

BMI, основанная в 1939 году, управляет правами на публичное исполнение более 20 млн музыкальных произведений более 1 млн авторов, композиторов и издателей, включая передачу их записей для воспроизведения на стриминговых сервисах, радио и ТВ. В соответствии с указом Министерства юстиции США 82-летней давности, компания обязана лицензировать любые оригинальные материалы при поступлении соответствующих запросов от авторов, при этом вопросы ценообразования решаются в судебном порядке, указывает агентство.