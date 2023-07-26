26 июля, 07:12

Минэкономразвития предложило продлить на год экспортную пошлину на семена подсолнечника

Предлагается также продлить срок действия вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и на подсолнечный шрот на период с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года включительно

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития России предложило продлить экспортную пошлину на семена подсолнечника с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года. Соответствующий проект постановления правительства РФ, подготовленный Минэкономразвития, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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"Проект постановления предусматривает: установление на период с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года включительно в отношении семян подсолнечника ставки вывозной таможенной пошлины в размере 50%, но не менее 3 200 руб. за 1000 кг", - говорится в пояснительной записке к проекту документа.

Кроме того, предлагается продлить срок действия вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и на подсолнечный шрот на период с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года включительно.

Также проект постановления предусматривает продление до 31 декабря 2023 года включительно тарифных квот на вывоз из Запорожской области и Херсонской области семян подсолнечника, масла подсолнечного и подсолнечного шрота (без увеличения объемов таких тарифных квот).

Ранее пошлины на экспорт подсолнечного масла, шрота и семян подсолнечника были продлены по 31 августа 2023 года. 

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