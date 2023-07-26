В РЗС заявили о возможности РФ экспортировать 60 млн тонн зерна в следующем сельхозгоду

Объем будет зависеть от ценовой конъюнктуры, так как сейчас экспорт поддерживает падение рубля, отметил президент союза Аркадий Злочевский

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Россия в 2023-2024 сельскохозяйственном году (1 июля 2023 года - 30 июня 2024 года) может экспортировать до 60 млн тонн зерна, для этого есть все возможности. Об этом рассказал в интервью ТАСС президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Вскоре Минсельхоз объявит об экспортных квотах на вторую половину сезона. Если он установит такие же квоты, как в нынешнем сезоне, то мы снова сможем экспортировать 60 млн тонн, у нас все возможности для этого есть. Рекордные переходящие запасы и второй рекордный урожай в историческом разрезе нам в сумме дают абсолютно такой же экспортный потенциал", - сказал Злочевский.

Эксперт напомнил, что в прошлом сельхозгоду Россия превысила показатель по экспорту зерна в 60 млн тонн. "Пока темпы не падают. Сколько будет в следующем сезоне, будет зависеть от того, как будет складываться ценовая конъюнктура, так как сейчас экспорт поддерживает падение рубля", - добавил он.

Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что Россия в 2023-2024 сельскохозяйственном году может экспортировать до 55 млн тонн зерна, экспортный потенциал может быть увеличен. Он также говорил, что в 2022-2023 сельскохозяйственном году Россия экспортировала рекордный объем зерна - 60 млн тонн.

Полная версия интервью опубликована на сайте ТАСС.