Российский рынок акций перешел к росту ведущих индексов

По данным на 10:15 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,2%, РТС - на 0,29%

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале торгов на Мосбирже перешел к росту ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,2% - до 2 981,42 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,29%, до 1 041,61 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,04% - до 2 974,21 пункта, индекс РТС практически не изменился и находился на уровне 1 038,6 пункта.

К 10:15 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи находился на отметке 90,07 рубля (-0,06%), евро прибавлял 0,08%, поднимаясь до 99,71 рубля (+0,08%). В то же время юань опускался на 0,13%, до 12,616 рубля.