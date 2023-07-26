"Новатэк" получил за II квартал 62,7 млрд рублей прибыли

За I полугодие она составила 155,6 млрд рублей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Новатэка", приходящаяся на акционеров, по итогам II квартала 2023 года составила 62,685 млрд рублей, а по итогам I полугодия - 155,644 млрд рублей. Это следует из сообщения компании.

Капитальные затраты компании во II квартале составили 58,6 млрд рублей, а за I полугодие - 105,5 млрд рублей. Выручка "Новатэка" за шесть месяцев 2023 года достигла 642,975 млрд рублей, показатель EBITDA - 415,776 млрд рублей.

Финансовые результаты за аналогичные периоды 2022 года компания не публиковала.

"Несмотря на беспрецедентный масштаб текущих вызовов, которые существенно изменили операционную среду, а также экстремальную волатильность мировых цен на углеводороды за отчетный период, компания в очередной раз подтвердила устойчивость своей бизнес-модели, продемонстрировав сильные финансовые показатели по итогам II квартала и шести месяцев 2023 года", - подчеркивается в сообщении.

"Новатэк" - крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания ведет разведку, добычу и переработку газа и жидких углеводородов. Крупнейшими акционерами "Новатэка" (по последним открытым данным) являются Леонид Михельсон (24,76%) и Геннадий Тимченко (23,49%). Французской компании Total принадлежит 19,4%, "Газпрому" - 9,99%.