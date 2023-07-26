Глава МЭР анонсировал безвизовый туристический обмен между РФ и Китаем "со дня на день"

По словам Максима Решетникова, ведомство также планирует запустить первые безвизовые поездки туристов с Ираном

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем начнется со дня на день. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе совещания по развитию туризма с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Также мы планируем запустить первые группы безвизовые поездки туристов с Ираном и Китаем. Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены, и со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут, дадут дополнительный турпоток", - сказал Решетников.

6 февраля КНР в экспериментальном режиме возобновила туристические поездки для организованных групп путешественников, в том числе в Россию. 20 февраля в Минэкономразвития РФ сообщали, что соглашение между Россией и КНР о безвизовых групповых туристических поездках возобновило действие. Согласно документу, для пропуска китайских туристов в Россию Минэкономразвития должно получить актуализированный список китайских туристических компаний, которые планируют направлять групповые туры в рамках соглашения, и передать его Пограничной службе ФСБ РФ.