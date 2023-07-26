Расписки Qiwi на Мосбирже снижались почти на 6,5%

Котировки пошли вниз после того, как "Киви банк" частично ограничил вывод средств физлицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных из-за предписания ЦБ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Бумаги Qiwi на открытии торгов на Московской бирже снижались почти на 6,5%, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск. Котировки пошли вниз после того, как "Киви банк" частично ограничил вывод средств физлицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных из-за предписания Банка России.

К 10:22 мск акции компании замедлили падение и торговались на уровне 611,5 рубля (-3,24%).

Ранее "Киви банк", принадлежащий группе Qiwi, объявил, что из-за предписания ЦБ частично ограничил вывод средств физлицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных. Отмечалось, что у регулятора есть претензии к составлению отчетности и ведению документации банком.