В Армении заявили об отправке в Карабах 400 тонн помощи в сопровождении миротворцев России

Груз отправят в Корнидзор, сообщил замглавы администрации премьер-министра страны Тарон Чахоян

ЕРЕВАН, 26 июля. /ТАСС/. 20 машин с грузом гуманитарной помощи отправятся в приграничное село Корнидзор, откуда российские миротворцы сопроводят груз в Нагорный Карабах. Об этом сообщил замглавы администрации премьер-министра Армении Тарон Чахоян.

"Сегодня два десятка грузовиков доставят 400 тонн гуманитарной помощи в Корнидзор, откуда с помощью российских миротворцев планируется передать гуманитарную помощь населению Нагорного Карабаха, находящегося в блокаде уже 227 дней", - написал он в своем Telegram-канале.

В результате действий Азербайджана население Нагорного Карабаха более 7 месяцев лишено сухопутной связи с Арменией. Сначала граждане Азербайджана, представившись экологами, перекрыли единственную сухопутную дорогу в Армению - Лачинский коридор, возле города Шуши, а затем Азербайджан официально установил КПП на границе с Арменией, возле моста Хакари. Несмотря на блокаду, население Нагорного Карабаха получило некоторую гуманитарную помощь с помощью российских миротворцев и Красного Креста. Однако 15 июня, после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками у моста, Баку запретил любую гуманитарную помощь Нагорному Карабаху, оставив местное население в тяжелом положении. По информации властей Армении, практически все магазины закрыты, ощущается острая нехватка хлеба и лекарств. В результате полного отсутствия топлива не эксплуатируются легковые автомобили и транспорт.