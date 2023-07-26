До 4,6 млн пассажиров планируют перевезти ж/д транспортом в направлении Крыма в 2023 году

Для перевозок предусмотрели курсирование 22 поездов, отметил первый замглавы Минтранса Андрей Костюк

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. До 4,6 млн пассажиров планируется перевезти железнодорожным транспортом в направлении Крыма в 2023 году. Об этом заявил первый замглавы Минтранса Андрей Костюк на совещании по развитию туризма с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Для перевозок пассажиров в сообщении с Республикой Крым предусмотрено курсирование 22 поездов, а также трех прицепных групп в сообщении с более 15 субъектами. Объем перевозок пассажиров в 2023 году по [этому] направлению прогнозируется до 4,6 млн пассажиров", - сказал Костюк.

Ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев отмечал, что в Крым в период отпусков - с 1 мая по 30 сентября - намечено перевезти 3 млн пассажиров.