Станислав Матва сменил Елену Дробину на должности гендиректора УК "Кузбассразрезуголь"

Матва ранее занимал пост первого заместителя генерального директора

ТАСС, 26 июля. Генеральным директором УК "Кузбассразрезуголь" с 15 июля 2023 года назначен Станислав Матва, сообщили ТАСС в угольной компании. Елена Дробина, ранее руководившая УК "Кузбассразрезуголь", покинула пост гендиректора.

"Станислав Матва назначен генеральным директором УК "Кузбассразрезуголь" с 15 июля. Он работает в структуре компании более 25 лет. Ранее занимал руководящие должности в филиалах "Кузбассразрезугля", был техническим директором - первым заместителем генерального директора угольной компании. Елена Дробина, ранее руководившая УК "Кузбассразрезуголь", приняла решение покинуть пост генерального директора", - сообщили в компании. .

УК "Кузбассразрезуголь" - одна из крупнейших в РФ угледобывающих компаний, специализируется на добыче каменного угля открытым способом. В составе КРУ работают шесть угольных разрезов на территории Кемеровской области, в том числе и один из крупнейших в России разрезов "Бачатский", а также угольная шахта "Байкаимская". Их общий объем угледобычи составляет в среднем 45 млн тонн в год.