26 июля, 07:16,
обновлено 26 июля, 07:42
Саммит Россия – Африка

Лавров и эксперты МИД РФ примут участие в саммите Россия - Африка

Как указала официальный представитель ведомства Мария Захарова, на полях саммита "состоятся экономический и гуманитарный форумы Россия - Африка"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и эксперты дипведомства примут участие в саммите Россия - Африка, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров, а также руководство нашего министерства, эксперты примут участие в мероприятиях саммита", - отметила дипломат.

Как указала Захарова, на полях саммита "состоятся экономический и гуманитарный форумы Россия - Африка". "Программа включает более 40 тематических сессий в ключевых сферах наших отношений со странами континента", - добавила она.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСаммит Россия – Африка
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