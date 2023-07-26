Мишустин заявил, что в России должно быть больше программ доступного туризма

По словам премьер-министра, на развитие молодежного туризма в рамках проекта "Больше, чем путешествие" выделено 3 млрд рублей

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Российские власти должны создавать больше программ, которые делали бы туризм доступным для самых разных граждан. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма.

"Хочу остановиться на еще одной важной теме. А именно - повышении доступности туризма для наших граждан. Особенно для детей и молодежи. <...> Считаю, что подобных программ должно быть больше. Они помогают по-настоящему познакомиться с Россией, в первую очередь - с учетом обычаев, истории наших регионов. Открыть для себя свою страну", - обозначил задачу глава кабмина.

Он напомнил, что в 2022 году в РФ запустили программу школьных поездок. "Направили 0,5 млрд рублей, чтобы 100 тыс. учеников пятых-девятых классов могли в путешествиях узнать историю родного края, поехать на экскурсии. Представляете, как это важно детям, студентам?" - заметил Мишустин. Он напомнил, что в нынешнем году финансирование увеличили вдвое - до 1 млрд рублей.

Мишустин добавил, что на развитие молодежного туризма в рамках проекта "Больше, чем путешествие" выделено 3 млрд рублей в 2023 году. Средства позволяют организовать поездки по России для финалистов и победителей олимпиад, конкурсов, волонтерских и творческих инициатив платформы "Россия - страна возможностей".

"А студентам, начинающим ученым, аспирантам предоставляется возможность путешествовать и принимать участие в общеобразовательных и научных мероприятиях в рамках проекта "Студтуризм". Для них разработано свыше 400 авторских продуктов. При этом останавливаться можно в кампусах и общежитиях", - перечислил он доступные программы.