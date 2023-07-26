Глава Сбера провел экскурсию Мишустину по курорту "Манжерок" на Алтае

Там премьер-министр проводит совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства с участием членов правительства и глав регионов

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф в преддверии совещания по развитию туризма и индустрии гостеприимства провел экскурсию для премьер-министра РФ Михаила Мишустина и членов правительства экскурсию по крупнейшему курорту "Сбера" - "Манжерок" на Алтае. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В "Манжероке" Мишустин проводит совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства с участием членов правительства и глав регионов.

Всесезонный курорт Сбера "Манжерок" - крупнейший круглогодичный курорт в Республике Алтай, расположенный у подножия горы Малая Синюха в 30 км от аэропорта Горно-Алтайска. По итогам 2022 года туристский поток на курорт составил более 560 тыс. гостей.

Инвестиционная программа "Сбера" предусматривает активное развитие курорта. Уже в зимнем сезоне 2023-2024 года здесь появятся новая канатная дорога кресельного типа, дополнительные 11 км горнолыжных трасс, 12 вилл разных категорий, построенных из массива кедра и панорамный ресторан на горе Малая Синюха на 510 посадочных мест. В результате преобразований всесезонный курорт "Манжерок" станет одним из крупнейших и современных курортов России, обладающим протяженностью горнолыжных трасс 67 км.

Всесезонный курорт Сбера "Манжерок" - крупнейший круглогодичный курорт в Республике Алтай, расположенный у подножия горы Малая Синюха в 30 км от аэропорта Горно-Алтайска. По итогам 2022 года туристический поток на курорт составил более 560 тыс. гостей.