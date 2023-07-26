В России число модульных отелей может вырасти на треть в течение трех лет

Как сообщил премьер-министр РФ, в целом по стране свыше 400 таких объектов

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Число модульных гостиниц в России превышает 400 и в ближайшие три года может возрасти примерно на треть, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма.

"Мы запустили программу по строительству модульных отелей, которые набирают существенную популярность. В прошлом году при участии федерального центра они возводились в 20 регионах. В лидерах по количеству - Ленинградская и Московская области, Краснодарский и Алтайский края. В целом по стране свыше 400 таких объектов. И, по некоторым оценкам, рынок подобных мест размещения в течение трех лет прибавит еще примерно треть. Работа по их возведению будет продолжена. Президент [РФ Владимир Путин] поручил в ближайшие два года увеличить финансирование создания модульных конструкций на 11 млрд рублей", - отметил председатель правительства.

В целом, указал он, финансирование туристической отрасли увеличилось. "Видим конкретную отдачу от таких вложений. Одним из главных для туриндустрии вопросов всегда было наличие комфортных и современных средств размещения. Сейчас их около 30 тыс., доступно более 1 млн номеров, из них примерно 800 тыс. - квалифицированные. И люди, решая для себя, где остановиться, все чаще предпочитают не частный сектор, а гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги", - добавил Мишустин.