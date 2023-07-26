26 июля, 07:36,
обновлено 26 июля, 07:59

Завершение строительства ж/д участка Решт - Астара ожидают к 2028 году

Как сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, в рамках развития западного маршрута МТК "Север - Юг" в мае 2023 года подписано межправительственное соглашение

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Полностью завершить строительство железнодорожного участка Решт - Астара планируется к 2028 году, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев на правительственном часе в Госдуме.

"В рамках развития западного маршрута МТК "Север - Юг" в мае 2023 года подписано межправительственное соглашение, которое является итогом почти 20-летнего обсуждения вопроса строительства на территории Ирана недостающего участка железнодорожной линии Решт - Астана. <…> Ожидаем выполнения в полном объеме строительства к 2028 году", - сказал он. 

Теги:
РоссияСавельев, Виталий Геннадьевич
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