Завершение строительства ж/д участка Решт - Астара ожидают к 2028 году

Как сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, в рамках развития западного маршрута МТК "Север - Юг" в мае 2023 года подписано межправительственное соглашение

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Полностью завершить строительство железнодорожного участка Решт - Астара планируется к 2028 году, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев на правительственном часе в Госдуме.

"В рамках развития западного маршрута МТК "Север - Юг" в мае 2023 года подписано межправительственное соглашение, которое является итогом почти 20-летнего обсуждения вопроса строительства на территории Ирана недостающего участка железнодорожной линии Решт - Астана. <…> Ожидаем выполнения в полном объеме строительства к 2028 году", - сказал он.