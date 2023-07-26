На проспекте Буденного в Москве построят моторостроительный комплекс

Планируется, что будущий объект станет одним из крупнейших центров двигателестроения, где будет организовано около 13 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Современный моторостроительный комплекс, где будут выпускать детали авиадвигателей для самолетов и вертолетов, построит Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). Здесь смогут трудоустроиться около 13 тыс. человек, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Современный моторостроительный мегакомплекс, который построит ОДК, расположится в районе Соколиная Гора на проспекте Буденного. Его площадь превысит 77 тыс. кв. м. Планируется, что будущий объект станет одним из крупнейших центров двигателестроения. Там будет организовано около 13 тыс. новых рабочих мест", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

Моторостроительный комплекс объединит под одной крышей Московское машиностроительное предприятие (ММП) имени В. В. Чернышева, производственный комплекс (ПК) "Салют" и Центр аддитивных технологий Ростеха. "Строительные работы начнутся в этом году и завершатся до 2025 года. В новом комплексе будут производить узлы для двигателей самолетов и вертолетов, разрабатывать модели для 3D-печати, а также выпускать изготовленные аддитивным методом детали для авиационных двигателей", - цитирует пресс-служба руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

На территории ПК "Салют", где будут возводиться новые объекты, уже демонтированы старые корпуса, расчищены и подготовлены площади, ведутся инженерные работы.

"В ближайшее время ожидаем получение разрешения на строительство в соответствии с установленными регламентами трех объектов: центры компетенций "Коробки приводов и агрегатов", "Компрессор вертолетных двигателей" и Центра аддитивных технологий", - приводятся слова управляющего директора ПК "Салют" Алексея Громова.

Участники кооперации

Как заверили в мэрии, трудовые коллективы ММП им. В. В. Чернышева и ПК "Салют" продолжат работать в тесной кооперации по производству деталей газотурбинных двигателей для вертолетов и самолетов на территории нового объекта, сохранив свою идентичность и названия. Релокация ММП имени Чернышева будет происходить поэтапно до 2025 года, к этому времени планируется ввести в эксплуатацию все основные корпуса новой площадки.

"Для центра технологических компетенций "Коробки приводов и агрегатов", а также участков механический и химическо-термической обработки деталей на предприятии возведут отдельный производственный корпус. Здесь будут выпускать узлы трансмиссионной техники для широкой линейки авиационных двигателей ПД-14, ПД-8, ВК-650В, ВК-1600В, АИ-222-25, силовых установок семейства ТВ7-117", - сообщили в пресс-службе.

Также в новом корпусе центра технологической компетенции "Компрессор вертолетных двигателей" планируют серийное производство узлов для турбовальных двигателей семейств ВК-2500 и ТВ7-117, а также ВК-650В, ВК-1600В.