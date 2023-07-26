Москва выставила на торги 12 НТО в музейно-парковом комплексе "Северное Тушино"

Все нестационарные торговые объекты установлены в центральной части музейно-паркового комплекса

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Двенадцать нестационарных торговых объектов (НТО) в музейно-парковом комплексе "Северное Тушино" выставлено на городские торги. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

"Предприниматели смогут открыть в парке "Северное Тушино" 12 всесезонных кафе и точек общепита навынос. На онлайн-аукционы выставлены права на торговлю в девяти киосках и двух павильонах. Еще один НТО победитель торгов сможет разместить самостоятельно. Заявки принимаются до 11 августа", - сказал Щербаков, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Все нестационарные объекты установлены в центральной части музейно-паркового комплекса. Площадь киосков варьируется от 7 до 13 кв. м. Здесь же расположен двухэтажный павильон площадью 400 кв. м. Еще один павильон в 195 "квадратов" оборудован верандой. Киоск площадью 15 кв. м победитель торгов разместит на Пушкинской аллее, в меню точек общепита можно будет включить горячие и холодные блюда из полуфабрикатов, выпечку и кондитерские изделия, чай, кофе, соки и другие безалкогольные напитки, а также различные снеки и другую продукцию.

Размер ежемесячной платы за право торговли и на размещение НТО будет определен в ходе аукционов, которые пройдут 16 августа на электронной торговой площадке "Росэлторг". Для участия в них понадобятся регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на инвестпортале Москвы.