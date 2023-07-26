26 июля, 07:49

Минэкономразвития договорилось с "Камазом" решить проблему нехватки туравтобусов в РФ

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ договорился с "Камазом" создать рабочую группу по производству российских туристических автобусов. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе совещания по развитию туризма с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Мы с "Камазом", [с главой компании] Сергеем Анатольевичем Когогиным, договорились создать рабочую группу по туристическим автобусам. Нам не хватает туристических автобусов как раз, и в принципе у нас есть возможность их производить", - сказал Решетников. 

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