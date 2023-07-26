В РЗС заявили, что ограничение вывоза риса из Индии не повлияет на российский рынок

Президент союза Аркадий Злочевский отметил, что оно не затронет сорт "басмати", который и потребляют в России

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Введение ограничения на вывоз риса из Индии не повлияет на российский рынок. Об этом рассказал в интервью ТАСС президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Многие задают вопрос, как на российский рынок повлияет ограничение вывоза риса с территории Индии. Нас это никак не затронет, поскольку Индия ограничила вывоз любого риса, кроме "басмати", а мы именно его и потребляем", - сказал Злочевский.

При этом ограничения со стороны Индии могут привести к росту цен на рис на мировом рынке.

Ранее власти Индии, на долю которой приходится 40% всего мирового экспорта риса, запретили вывоз очищенных сортов этой культуры, за исключением басмати.

Полная версия интервью опубликована на сайте ТАСС.