WSJ: Twitter после ребрендинга снизит цены на рекламу

По данным газеты, бренды предупреждены, что их официальные страницы потеряют свой "верифицированный" статус в случае, если компании не потратили на рекламу как минимум $1 тыс. за прошедший месяц или $6 тыс. за полгода

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Компания Илона Маска X Corp., которой принадлежит социальная сеть Twitter, находящаяся в процессе переименования в X, понизит цены на рекламу на платформе для привлечения ушедших рекламодателей. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, компания начала предлагать брендам из США и Великобритании размещение рекламных видеороликов по сниженной цене. X Corp. делает скидку в размере 50% на любые заказы подобной рекламы до 31 июля. "Наша цель - помочь нашим рекламодателям получить охваты в моменты наибольшей активности [пользователей] в Twitter, например, во время женского чемпионата мира по футболу", - указано в одном из электронных писем, которые компания разослала брендам.

X Corp. также предупредила бренды, что их официальные страницы потеряют свой "верифицированный" статус в случае, если компании не потратили на рекламу как минимум $1 тыс. за прошедший месяц или $6 тыс. за полгода.

Ранее Маск сообщил, что доходы Twitter от рекламы уменьшились вдвое. Недавно он назначил новым генеральным директором компании Линду Яккарино, которая до этого возглавляла отдел рекламы в медиакорпорации NBCUniversal, в надежде вернуть расположение рекламодателей.

7 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по покупке компании Twitter. Сразу после этого он уволил ряд членов руководства, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.