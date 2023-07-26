Собянин: Москва получила более 3 млн медизделий по офсетному контракту

К концу 2023 года предприятие планирует выйти на полную мощность и выпускать до 8 млн единиц продукции в год по 50 наименованиям

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" поставил городу более 3 млн медизделий по офсетному контракту. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Город получил больше 3 млн медизделий для стомированных пациентов по офсетному контракту. Мы заключили его в конце 2019 года с резидентом ОЭЗ "Технополис Москва". Инвестор обязался локализовать в столице производство, а мы - на протяжении восьми лет закупать выпускаемую заводом продукцию на общую сумму 8,6 млрд рублей", - написал мэр.

Он добавил, что в этом году в рамках реализации второго этапа офсетного контракта компания запустила новую производственную линию. К концу этого года предприятие планирует выйти на полную мощность и выпускать до 8 млн единиц продукции в год по 50 наименованиям. "Это полностью обеспечит московское здравоохранение основными медизделиями для стомированных пациентов", - резюмировал Собянин.